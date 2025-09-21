CHP'nin Olağanüstü Kurultayı: Veli Ağbaba'nın Açıklamaları

Haber : Batuhan DÜKEL - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "31 Mart'ta sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'ni yenemeyenler yargı oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni dize getirmeye çalışıyorlar. Onun korkusuz, cesur lideri Özgür Özel'in önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi bunu da boşa çıkaracak" dedi.

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şunları söyledi:

"Maalesef yargı kıskacıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ayar verilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri yani gerçek sahipleri genel başkanlarına sahip çıkıyor, partilerine sahip çıkıyor, kurumsal olarak partilerine sahip çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde delegeden alınmayan yetkiyle hiç kimse görev yapamaz. Gerçek CHP'liler buna tenezzül etmez. Bugün bine yakın kurultay delegemizin ortak iradesiyle bir olağanüstü kurultay yapacağız ve önümüze bakacağız. Olağan kurultayımızı gerçekleştireceğiz önümüzdeki aylarda. Türkiye'nin gerçek sorunlarına odaklanacağız. Demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Diktatörlüğe karşı, faşizme karşı, işbirlikçilere karşı hem partide demokrasiyi hem Türkiye'de demokrasiyi inşa etmeye çalışacağız. Şu anda 31 Mart'ta sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'ni yenemeyenler yargı oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni dize getirmeye çalışıyorlar. Onun korkusuz, cesur lideri Özgür Özel'in önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi bunu da boşa çıkaracak. Demokrasiyi inşa etmeye devam edecek. Türkiye'nin hala birinci partisi, birinci partisi olmaya devam ediyor. İktidar yolumuzda önemli adımlardan biri. Kumpası bozarak yolumuza devam edeceğiz."