Sunay Akın: Asıl Sorunlarımıza Dönmeliyiz

CHP, Kadıköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi. Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan Akın, şunları söyledi:

" İstanbul'un tarihinde önemli buluşmalar bunlar. Demokrasi, düşünce özgürlüğü, insan hakları ve haber alma hakkımız adına son derece kıymetli buluşmalar. Çünkü pek çok medya kuruluşu ne yazık ki karartılıyor. İnsanlar düşüncelerinden dolayı cezaevinde, öğrencilerimiz ve ne yazık ki emniyet görevlilerimizi kaybediyoruz. İzmir'de iki tane şehit olan, dünyalar güzeli emniyet görevlimiz var. Demek oluyor ki, ülkenin asıl meselesi güvenliktir.

Türkiye'nin sorunu demokrasi isteyen insanlar değil. Bugün 1. sınıf Emniyet Amiri, başmüfettiş bir polis memurumuz karakolda her nasılsa bir genç tarafından şehit ediliyorsa ve aynı saatlerde milletvekillerimizden binlercesi bu ülkenin kurucu unsuru olan bir partinin İstanbul İl Başkanlığı'nı basıyorsa, sorun nerede? Asıl korunması gerekeni, asıl konuşmamız gereken nedir? Bir an önce şu yapay gündemlerden kurtulup, asıl sorunlarımıza yönelmeliyiz.

Şiddet toplumu, nefret toplumu haline gelmemiz benim çok ağrıma gitti. O iki güzel polis memurumuzun hayatını kaybetmesi ve aynı saatlerde binlerce polis memurunun İstanbul İl Başkanlığı'na baskın düzenlemesi. Soralım, acaba o polis memurlarımızdan biri İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bir kişinin kendilerine zarar vereceğine inanıyor muydu? Ama bu olaylar yaşanırken iki polis memurumuz şehit oldu. Bırakalım şu yapay gündemleri. Hep birlikte ülkenin asıl sorunlarına eğilelim. O günler bir an önce gelmeli ki, güzel insanlarımızı kaybetmeyelim, gençlerimizi kaybetmeyelim."