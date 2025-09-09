CHP'nin 102. Kuruluş Yıl Dönümü Tekirdağ'da Törenle Kutlandı

Tekirdağ'da, CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

CHP İl Başkanlığınca Valilik önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İl Başkan Vekili Halil İbrahim Yıldız, konuşmasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını söyledi.

Yıldız, CHP'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını ve bu toprakların kurtuluş mücadelesinden doğan Cumhuriyetin kurucu iradesi olduğunu savundu.