CHP Nevşehir Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi Yapıldı
CHP Nevşehir Merkez İlçe Başkanlığı olağan kongresinde Kemal Altıntaş yeniden başkan seçildi. Kongre, partinin birlik ve beraberlik anlayışının önemli bir örneği olarak değerlendirildi.

CHP Nevşehir Merkez İlçe Başkanlığı olağan kongresi yapıldı.

CHP Nevşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen kongreye tek liste halinde gidildiği belirtildi.

CHP Merkez İlçe Başkanlığına yeniden Kemal Altıntaş'ın seçildiği kaydedilen açıklamada, "CHP'nin birlik ve beraberlik anlayışının en güzel örneklerinden biri olmuştur. İlçemizde demokrasiyi ve partimizin ilkelerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
