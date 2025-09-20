CHP Nevşehir Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi Yapıldı

CHP Nevşehir Merkez İlçe Başkanlığı olağan kongresi yapıldı.

CHP Nevşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen kongreye tek liste halinde gidildiği belirtildi.

CHP Merkez İlçe Başkanlığına yeniden Kemal Altıntaş'ın seçildiği kaydedilen açıklamada, "CHP'nin birlik ve beraberlik anlayışının en güzel örneklerinden biri olmuştur. İlçemizde demokrasiyi ve partimizin ilkelerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.