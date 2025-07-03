CHP Mitinginde Taşkınlık Çıkaran 34 Şüpheli Gözaltına Alındı

CHP Mitinginde Taşkınlık Çıkaran 34 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saraçhane'de düzenlenen CHP mitinginde polise mukavemet eden 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SARAÇHANE'de mitingde taşkınlık çıkarıp polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 'nin 1 Temmuz'da Saraçhane'de düzenlediği mitingde taşkınlık çıkaran ve polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 34 şüpheliden 15'i tutuklama talebiyle 19 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi

'Uzaylı Zekiye' olarak hafızalara kazanmıştı! Son hali ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti

Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.