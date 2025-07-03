CHP Mitinginde Taşkınlık Çıkaran 34 Şüpheli Gözaltına Alındı
Saraçhane'de düzenlenen CHP mitinginde polise mukavemet eden 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
SARAÇHANE'de mitingde taşkınlık çıkarıp polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 'nin 1 Temmuz'da Saraçhane'de düzenlediği mitingde taşkınlık çıkaran ve polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 34 şüpheliden 15'i tutuklama talebiyle 19 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel