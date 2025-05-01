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CHP Milletvekili ve Belediye Başkanı, Maden Göçüğünde Yaralanan İşçileri Ziyaret Etti

CHP Milletvekili ve Belediye Başkanı, Maden Göçüğünde Yaralanan İşçileri Ziyaret Etti
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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 2 işçiyi hastanede ziyaret etti. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinde maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 2 işçiyi sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Hastane önünde açıklama yapan Genç, "Bir süre önce Pınarbaşı'nda bir madende göçük vakası yaşandı. 2 işçimiz göçük altında kaldı. Kendilerine acil müdahale yapıldı ve Pınarbaşı'ndan Kayseri'ye sevk edildi. Buraya gelip kendilerini ziyaret ettik. Çok şükür, ikisinin de sağlık durumu iyi. Aileleri ve doktorlarıyla görüştük. Gerekli müdahaleler yapılıyor. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En büyük tesellimiz, sağlık durumlarında herhangi bir şeyin olmaması. Tedavileri devam ediyor. İnşallah böyle kazalar bir daha yaşanmaz" dedi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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