CHP Milletvekili Serkan Sarı: Çocuklarımızın eğitimine sahip çıkın

(ANKARA)- CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği sonrasında bir çok kırsal bölgede servislerin kaldırıldığını belirterek, "İktidara çağrıda bulunuyoruz. Zorunlu eğitim dönemindeki çocuklarımızın eğitim koşullarını sağlamakla yükümlüsünüz. ya gidip köylerdeki okulları açmalısınız ya da bu taşıma sistemini kesintisiz olarak vermek zorundasınız. Sizin saltanatınızın, şatafatınızın bedelini çocuklarımız ödemeyecek, ödememeliler" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, ağustos ayında açılan taşımalı eğitim sistemi servis ihalelerinden 56'sının iptal edildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Ağustos'ta yayımladığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği sonrasında bir çok kırsal bölgede servisler kaldırıldığını söyledi. MEB'in yönetmeliği ile ilgili velilerden şikayetler aldıklarını belirten CHP'li Serkan Sarı, "AKP iktidarı 22 yıllık iktidarının saltanatının, şatafatının bedelini bugün çocuklarımıza ödetiyor" dedi.

CHP'li Milletvekili Serkan Sarı, çocukların eğitimi bırakmak zorunda kalacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ne yazık ki çocuklarımızı, öncelikle köy okullarını kapatarak bölge okullarına taşıma yöntemiyle taşırken, bugün de bu taşıma yönetmeliğiyle ilgili yaptığı değişiklikle beraber bazı okulların mesafe koşulları gerekçesiyle taşımadan vazgeçtiğini beyan ediyor. Bu yapılan çalışma sonucunda ne yazık ki çocuklarımız okullarına gidemedikleri için yatılı okumak zorunda bırakılacak. İlkokul çağındaki çocukların ortaokul, çağındaki çocukların, kendi özgür iradeleri olmaksızın zorunlu bir şekilde taşıma sisteminden mahrum bırakılarak ki birçok kırsalda yaşanan aile bu ulaşımı kendi imkanlarıyla sağlayamadığı için çocuklarına yatılı okullara bırakmak zorunda kalıyor veya okuldan alarak eğitimden mahrum bırakmak zorunda kalıyor."

"Anayasal sorumluluk"

AKP iktidarının anayasal bir sorumluluğu var. Anayasanın 42. Maddesi 'kimse eğitim öğretim hakkından yoksun bırakılamaz' der. Bu amaçla da iktidara çağrıda bulunuyoruz. Bugün kız, erkek, ilkokul, ortaokul, lise çağındaki zorunlu eğitim dönemindeki çocuklarımızın eğitim koşullarını sağlamakla yükümlüsünüz. ya gidip köylerdeki okulları açmalısınız ya da bu taşıma sistemini kesintisiz olarak vermek zorundasınız.

"Cemaatlere var, çocuklarımıza yok"

Cemaatlere, tarikatlara, vakıflara her türlü kaynağı bulurken, yurt dışındaki cemaat vakıflarına kaynak attırırken, buralarda yapılan masraflar göz ardı edilirken, bugün dönüp ortaokul yaşında, ilkokul çağında çocuklarımızı ne yazık ki eğitimden mahrum bırakacak bir tasarruf tedbiriyle karşı karşıyayız. Çocuklarımız ailelerinden ayrılmak istemiyor. Aileler çocuklarını bırakmak istemiyor ama gelinen noktada ne yazık ki çocuklarımız ya eğitimden mahrum kalacaklar ya ailelerinden mahrum kalacaklar. Sizin bu yapmış olduğunuz anlayışı kabul etmek mümkün değil. Sizin saltanatınızın, şatafatınızın bedelini çocuklarımız ödemeyecek, ödememeliler.

"Balıkesir'de Dursunbey ve Gönen'de öğrenciler yurtlara yönle n diriliyor"

Sarı, Balıkesir'de kırsal mahalle sayısı çok ve yüzölçümü büyük ilçelerde olan Dursunbey ve Gönen'de kaldırılan servisler yüzünden çocukların eğitimden mahrum kalacağını ifade etti. Sarı şöyle konuştu:

"Balıkesir'e baktığımızda 15 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitimle ilgili 32 tane ihale yaptı ve toplamda 6 bin 298 öğrenci, 229 okula, 663 servisle taşınacak. Gönen ve Dursunbey gibi kırsal mahallelerin yoğun olduğu iki ilçemizde gelen şikayetler konuya dikkatimizi çekmek zorunda kaldık. 81'i özel eğitim alan toplam 778 öğrencimiz taşımalı eğitim sisteminden mahrum kaldığını görmüş olduk. İptal etmiş olduğunuz ihaleler sebebiyle. 28 kırsal mahallemizde okulların açılmasına birkaç gün kala servis ihalelerini iptal edildiğini, buradaki ailelerin çocuklarına imam hatip yurtlarına, buradaki cemaat yurtlarına, tarikat yurtlarına bırakmak zorunda bırakıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Buradan çağrıda bulunuyoruz Milli Eğitim Bakanına, il milli eğitim müdürüne, ilçe milli eğitim müdürlerine. Bu yapmış olduğunuz ne vicdanidir ne insanidir. Anayasaya aykırı bir tavırdır ve acilen bu ihaleleri yeniden açarak çocuklarımızın taşımasını sağlamak zorundasınız veya da bölgedeki okullar açarak çocuklarımızın eğitimine gerekli imkanları sağlamalısınız. Milli Eğitim sizin kendi keyfinize göre planlayacağınız bir kurum değildir. Milli Eğitim milli bir kurumdur. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimini güvence altına alan bir kurumdur, almak zorundadır. Tarikat cemaatlerin peşinde koşacağınıza, çocuklarımıza sahip çıkın."