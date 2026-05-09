CHP İzmir Milletvekili Özkan, Siirt'te basın mensuplarıyla bir araya geldi
CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, Siirt'te düzenlenen basın toplantısında kentin sorunlarına dikkat çekerek adalet çağrısı yaptı. Eğitim, sağlık ve ulaşım gibi konulara da değinen Özkan, sorunların çözümü için takipçi olacaklarını belirtti.
Özkan, CHP İl Başkanlığınca bir spor tesisinde düzenlenen basın toplantısında, kentteki izlenimlerini aktardı.
CHP olarak ülkenin farklı illerini gezerek bir araya geldikleri vatandaşların taleplerini aldıklarını belirten Özkan, "Bugün burada yalnızca bir kentin sorunlarını dile getirmek için değil yıllardır ertelenen bir adalet çağrısını yükseltmek için bulunuyoruz. Siirt, tarihi, emeği, genç nüfusu, bereketli toprakları ve madenleriyle Türkiye'nin en değerli şehirlerinden biridir." dedi.
Özkan, eğitim başta olmak üzere sağlık ve ulaşım alanlarına da değinerek, sorunların çözümünün takipçisi olacaklarını anlattı.