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CHP Milletvekili Hasan Öztürk, İnegöl Nüfus Müdürlüğü'ndeki Memurların Vatandaşları Görmemek İçin Kağıt Yapıştırdığı İddialarına Tepki Gösterdi

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CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nde memurların cama vatandaşları görmemek için kağıt yapıştırdığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Öztürk, memurların bu muameleyi yapmaya hakkı olmadığını belirterek, görevlilerin en üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nde memurların cama vatandaşları görmemek için kağıt yapıştırdığı iddialarına ilişkin "Vatandaşın ödediği vergiyle maaşını alan memurların vatandaşa bu muameleyi yapmaya hakkı yoktur. Memurların, görmek istemediği vatandaşın vergisinden maaş almaya hakkı yoktur. Görevlilerin ve sorumluların en kısa sürede en üst sınırdan cezalandırılması gerekir. Memurların bu cüreti, krala yaslanma kültüründen geliyor. Halkını bu kadar ezen, bu kadar ötekileştiren bir iktidar varken gücü kendince eline alan herkes de halkı ezmeye başlıyor. Buna daha fazla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nde, kaydedilen görüntülerle memurlar ve vatandaş arasındaki camlara boş A4 kağıtlarının yapıştırıldığı görülmüş, uygulamanın memurlar tarafından vatandaşları görmemek için yapıldığı iddia edilmişti. Konunun sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Bursa Valiliği görevlilerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Öztürk, şunları söyledi:

"Vatandaşın ödediği vergiyle maaşını alan memurların vatandaşa bu muameleyi yapmaya hakkı yoktur. Memurların, görmek istemediği vatandaşın vergisinden maaş almaya hakkı yoktur. Görevlilerin ve sorumluların en kısa sürede en üst sınırdan cezalandırılması gerekir. Memurların bu cüreti, krala yaslanma kültüründen geliyor. Halkını bu kadar ezen, bu kadar ötekileştiren bir iktidar varken gücü kendince eline alan herkes de halkı ezmeye başlıyor. Buna daha fazla müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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