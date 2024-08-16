Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Göynük'teki Yangınlar İçin Yardım Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu'nun Göynük ilçesinde iki gündür devam eden yangınlarla ilgili açıklama yaparak, yangın söndürme uçaklarının bir an önce Göynük'e yönlendirilmesini talep etti.

(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu'nun Göynük ilçesinde iki gündür devam eden yangınlarla ilgili "Göynük'te yangın giderek kuvvetleniyor. Yerleşim yerleri tehdit altında. Yangın söndürme uçakları bir an önce Göynük'e yönlendirilmeli" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türkeş Ateş, Bolu'nun Göynük ilçesinde iki gündür devam eden yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin yıllardır günlerce süren yangınlarla mücadele ettiğini vurgulayan Ateş, "Bolu'daki yangın için yangın söndürme uçağı talep ediliyor. Başka yerlerde de yangınlar var denerek talep karşılanmıyor" dedi. Ateş, "Göynük'te yangın giderek kuvvetleniyor. Yerleşim yerleri tehdit altında. Yangın söndürme uçakları bir an önce Göynük'e yönlendirilmeli. Daha büyük bir felaket yaşanmadan en etkili müdahale yapılmalı" ifadesini kullandı.

Her yıl on binlerce hektar ormanın yetersiz önlemler nedeniyle yangınlarla yok olduğunu ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"Göynük ilçemiz Bekirfakılar Köyü mevkiinde çıkan yangın iki gündür sürüyor. Sahadaki ekiplerimiz canla başla yangını söndürmek için mücadele ediyorlar ancak yangın giderek büyüyor. Yangın söndürme uçakları olmadan bu yangının söndürülmesi çok kolay değil. İvedilikle Göynük'teki yangına uçaklar yönlendirilmeli. Kaybedilen her saniye ciğerlerimizi kaybediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı acilen Bolu'ya uçak göndermeli. Ülkemiz yaz aylarında her sene çok büyük yangınlarla karşı karşıya kalıyor. Biz her sene Tarım Bakanlığı'ndan aynı bahaneleri dinlemekten sıkıldık. Bolu gibi ülkenin akciğerleri olan bir kente, yüzde 65'i orman olan bir kente, Ankara ile İstanbul'un arasındaki bir kente nasıl yangın söndürme uçağı tahsis edilemez. 'Başka yerde de yangınlar var' diye bir gerekçe kabul edilebilir mi? Yangının telafi edilemeyecek zararları ortaya çıkmadan Tarım Bakanı'na uçak gönderilmesi çağrısı yapıyorum"

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Türker Ateş Göynük Bolu Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Konyaspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (KONYASPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Konyaspor Galatasaray maçı nereden izlenir? Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Konya GS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş olayı nedir, kimi dövdü? Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Pendikspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Pendikspor Kocaelispor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Manchester Utd Fulham maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester Utd Fulham ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Ulm Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Ulm Bayern Münih ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Le Havre PSG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Le Havre PSG ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? #9917 Konyaspor Galatasaray maçı ertelendi mi, Konyaspor maçı iptal mi, oynanmayacak mı? Süper Lig maçları neden ertelendi? Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir maçları ne zaman oynanacak, neden ertelendi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 17-18 AĞUSTOS | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ertelendi mi? Galatasaray- Gaziantep maçı neden ertelendi? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Sefa Doğanay kimdir? Sefa Doğanay hayatı ve biyografisi! Sefa Doğanay kaç yaşında, nereli? Derya Bedavacı kimdir? Derya Bedavacı hayatı ve biyografisi! Derya Bedavacı kaç yaşında, nereli? Yakışıklı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yakışıklı filmi ne zaman, nerede çekildi? Yakışıklı filmi gerçek mi? Kibarca Öldürmek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibarca Öldürmek filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tamirci filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi gerçek mi? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi?
title