CHP: Medya Kuşatması Altında Halkla Candan İletişim Kuracağız

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, iktidarın medyayı kuşatmış durumda olduğunu belirterek, "Bu noktada bizler camdan değil, candan iletişim kurarak, halkla doğrudan iletişim kurarak parti politikalarının daha net anlaşılmasını sağlayacağız" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, ANKA Haber Ajansı'na kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nazlıaka, şunları söyledi:

"Bundan önceki dönem iktidara yönelik eleştirilere yöneldiğimiz bir dönemdi. Bundan sonraki dönem eleştiriden ziyade, 'Biz ülkeyi nasıl yöneteceğiz, neler yapacağız, hangi politikaları, hangi zaman diliminde uygulamaya başlayacağız', bunları anlatacağımız bir dönem olacak. Onun için sahada olacağız. Mahalle örgütlenmesinden ilçe ve il örgütlenmesine kadar sokak sokak, kapı kapı dolaşacağız ve sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Çünkü ne yazık ki iktidar gerçekten medyayı kuşatmış durumda. Bu noktada bizler camdan değil, candan iletişim kurarak, halkla doğrudan iletişim kurarak parti politikalarının daha net anlaşılmasını sağlayacağız."

"Kararsızlara odaklanarak çalışma süreci yürüteceğiz"

Partisinin politikaları içerisinde toplumun tüm kesimlerinin, "CHP beni doğru anlamış, benim sorunuma çözüm üretebilir" diyebildiğini ifade eden Nazlıaka, şöyle devam etti:

"O yüzden biliyor ve inanıyoruz ki, bundan sonraki süreçte halkımıza olan desteği daha fazla arttıracağız. Hedef kitlemiz var. Kararsızlara odaklanarak çalışma süreci yürüteceğiz. Bir partinin güçlü olması için dört unsur çok önemli: Lider, kadro, örgüt ve politikalar. Bunun hepsi tamam. Bundan sonra iş artık ilk iktidara gelmeye, yani sandığın önümüze gelmesine kalıyor.

İktidar da biliyor, ilk seçimlerde CHP'nin iktidara geleceğinden duyduğu endişe nedeniyle partimizi baskı altına almaya ya da mesnetsiz iddialar ile yaftalamaya çalışıyor. Bunların her birinin halkın kalbinde hiçbir karşılığı olmadığını, halkın bize inandığını, halkın bize güvendiğini sahada olan bir yol arkadaşı olarak gayet iyi biliyorum."