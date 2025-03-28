Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

Uludağ'daki yangın faciası soruşturmasında tutuklama kararı!
İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi

İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'nun serbest bırakılan avukatının ifadesi ortaya çıktı

CHP Maltepe Mitingi için İzin Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanlığı, yarın yapılacak büyük Maltepe mitingi için İstanbul Valiliği'nden izin alındığını ve herhangi bir yasaklama bulunmadığını açıkladı.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanlığı, yarın yapılacak büyük Maltepe mitingi için Valiliğe iletilen izin yazısını paylaşarak, miting için herhangi bir yasaklama bulunmadığını bildirdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, yarın yapılacak büyük Maltepe Mitingi için İstanbul Valiliğine yazılan izin yazısı paylaşıldı.

Açıklamada, "29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 12.00'da Maltepe Miting Alanında yapacağımız miting için İstanbul Valiliğine ilettiğimiz yazıyı ilgilerinize sunarız. Miting için herhangi bir yasaklama bulunmamaktadır. Mitingimiz planlanan tarih ve yerde gerçekleşecektir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.