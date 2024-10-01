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CHP Lideri Özgür Özel, Güneri Cıvaoğlu İçin Başsağlığı Diledi

CHP Lideri Özgür Özel, Güneri Cıvaoğlu İçin Başsağlığı Diledi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 85 yaşında hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı. Özel, Cıvaoğlu'nun basındaki duayen isimlerden biri olduğunu belirtti.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar, televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP lideri Özgür Özel, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı. Özel, X hesabından paylaştığı mesajda, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim basınımızın duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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