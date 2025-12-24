Özgür Özel Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu yaklaşık 4,5 saat ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özel, basına açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda utuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 4,5 saat süren ziyaretin ardından Özel açıklama yapmadan Silivri'den ayrıldı.

CHP lideri Özgür Özel sabah saat 10.45'te Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı. Burada tutuklu bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile biraraya gelen Özel yaklaşık 4,5 saat içeride kaldı. Saat 15.00 sıralarında cezaevinden ayrılan Özgür Özel, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan aracına binerek Silivri'den ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

