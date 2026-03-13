Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye dileklerini iletti. Özel, Ortaylı'nın entelektüel katkılarına vurgu yaparak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye dileklerini iletti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bilgisi, birikimi ve fikirleriyle ülkemizin entelektüel hayatına büyük katkılar sunan, milyonlara tarihi sevdiren kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

