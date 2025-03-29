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CHP Lideri Özgür Özel'den Gençler İçin Serbest Bırakma Çağrısı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram arifesinde tutuklanan gençlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Özel, 'Bayramda çocukların yeri adliyeler, cezaevleri değil sevdiklerinin yanıdır' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bayramı bu millete zehir etmeyin. Pırlanta gibi çocuklarımızı, gençlerimizi bayram arifesinde derhal serbest bırakın. Rakibiniz biziz. Cesaretiniz varsa gelin bizimle sandıkta yarışın! Kararı millet versin. Şimdi Trabzon'dayım, yarın öğleden sonra ilk iş Silivri'deyim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıkamada tutuklanan gençlerin serbet bırakılması çağrısında bulundu.

Özel, şunları kaydetti:

"Bayramda çocukların yeri adliyeler, cezaevleri değil sevdiklerinin yanıdır. 1 gün bile yatarı olmayan suçlamalarla tutuklama kararı vermek gençleri bayramda toplama kampına dönüştürdüğünüz cezaevlerinde tutmak sizin gerçek yüzünüzü gösteriyor.

Sırf Ekrem İmamoğlu ile yarışmaktan korktuğunuz için bu ülkenin geleceği olan gençlerimize, anne babalara zulmetmeyin. Bayramı bu millete zehir etmeyin. Pırlanta gibi çocuklarımızı, gençlerimizi bayram arifesinde derhal serbest bırakın. Rakibiniz biziz. Cesaretiniz varsa gelin bizimle sandıkta yarışın! Kararı millet versin. Şimdi Trabzon'dayım yarın öğleden sonra ilk iş Silivri'deyim."

Kaynak: ANKA / Güncel
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