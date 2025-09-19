CHP Lideri Özgür Özel'den Gaziler Günü Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Vefa, yalnızca tören kürsülerinde değil; onurlu yaşam koşullarını sağlayarak gösterilir. Onlara layık bir ülkeyi hep birlikte kuracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Vatan için canını ortaya koyan tüm gazilerimizi şükranla anıyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.

Vefa, yalnızca tören kürsülerinde değil; onurlu yaşam koşullarını sağlayarak gösterilir. Onlara layık bir ülkeyi hep birlikte kuracağız."