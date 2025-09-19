Haberler

CHP Lideri Özgür Özel'den Gaziler Günü Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilere şükranlarını sundu ve onurlu yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Vefa, yalnızca tören kürsülerinde değil; onurlu yaşam koşullarını sağlayarak gösterilir. Onlara layık bir ülkeyi hep birlikte kuracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Vatan için canını ortaya koyan tüm gazilerimizi şükranla anıyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.

Vefa, yalnızca tören kürsülerinde değil; onurlu yaşam koşullarını sağlayarak gösterilir. Onlara layık bir ülkeyi hep birlikte kuracağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş

İlber Ortaylı'dan bir ilimizi küplere bindirecek sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland'dan tarihi başarı

Dün gece yaptığıyla "İnanılmaz bir adam" dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.