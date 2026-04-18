Özgür Özel, Gpm Liderler Fotoğrafında Yer Aldı

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(BARSELONA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barselona'da düzenlenen Küresel İlerici Seferberlik (GPM) toplantısının "İlerici Liderler" başlıklı genel oturumunda Brezilya Devlet Başkanı Lula de Silva ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in konuşmalarının ardından çektirilen kapanış fotoğrafında yer aldı.

Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak'ın (PA) ortak düzenlediği Küresel İlerici Seferberlik'in (Global Progressive Mobilisation) İspanya'nın Barcelona kentinde iki gün süren toplantısı sona erdi. Toplantının ana oturumu olan "Küresel Liderler Genel Oturumu: Demokrasilerimiz İçin Harekete Geçmek, Geleceğimiz İçin Birlik Olmak" başlıklı oturumunda konuşan CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, oturumdaki tüm konuşmacıları salondan takip etti.

Brezilya Devlet Başkanı Lula de Silva ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in konuşmalarının ardından sahnede aile fotoğrafı çektirildi. Aile fotoğrafında yer alan Özel, burada Sanchez ile tokalaştı, Lula de Silva ile ise kucaklaştı. Özel, ayrıca PES Genel Sekreteri Giacomo Flibeck, eski Filistin Başbakanı Mohammad Shtayyeh, Sosyalist Enternasyonal Genel Koordinatörü Chantal Kawbiwa ve İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Elly Schlein ile selamlaştı.

