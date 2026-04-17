Özgür Özel, Barselona'da Junya Ogawa, Elly Schlein ve Jesse Klaver ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barselona'da düzenlenen İlerici Küresel Seferberlik toplantısına katılarak uluslararası liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Özel, toplantıda konuşma yapacak ve Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı madalyonları hediye etti.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(BARSELONA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısına katılmak üzere geldiği Barselona'da, Japonya Temsilciler Üyesi Junya Ogawa, İtalya Demokrat Parti Sekreteri Elly Schlein ve Hollanda İşçi Partisi Yeşil Sol İttifakı Lideri Jesse Klaver ile görüştü.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak'ın (PA) ortak düzenlediği Küresel İlerici Seferberlik'in (Global Progressive Mobilisation) iki gün sürecek toplantısına katılmak üzere dün İspanya'nın Barselona kentine gitti.

Dünyanın farklı ülkelerinden 4 bini aşkın ilerici lider, aktivist, akademisyen, sendikacı ve siyasi parti temsilcisinin katıldığı toplantı kapsamında, CHP Lideri Özel, yarın katılımcılara hitap edecek.

Bugün toplantının düzenlendiği Gran Via Fuar'na giden Özel ve beraberindeki CHP heyeti, burada ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Özel, sırasıyla Japonya Temsilciler Üyesi Junya Ogawa, İtalya Demokrat Parti (PD) Sekreteri Elly Schlein ve Hollanda İşçi Partisi Yeşil Sol İttifakı Lideri Jesse Klaver ile bir araya geldi.

Görüşmelerde Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik etti.

Görüşme sonunda Özel, tüm liderlere Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözlerinin ve portresinin yer aldığı madalyon hediye etti.

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

112 çalışanı gözyaşlarına boğuldu, görüntü bakanlığı harekete geçirdi
ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter

İran'a teşekkür eden Trump'tan İsrail'e görülmemiş rest

Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
İranlı kadınlardan ağır silahlarla gövde gösterisi

İranlı kadınlardan gövde gösterisi!

Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor