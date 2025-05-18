CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel kız isteme merasimi için gittiği bir evin komşuları tarafından görüntülendi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde kapı önünde ayakkabılarını çıkaran Özel'in "İyi akşamlar, hoş geldiniz" sözlerine "Ne haber iyi misiniz?" yanıtını verdiği görüldü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz akşam katıldığı bir kız isteme merasimi sırasında komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Samimi tavırlarıyla dikkat çeken CHP lideri Özel, kapıda ayakkabılarını çıkarıp içeri girmeye hazırlanırken kendisine seslenen bir kadına yanıt verdi.
"NE HABER İYİ MİSİNİZ?"
Görüntüleri kaydeden kadının "İyi akşamlar, hoş geldiniz" sözlerine "Ne haber iyi misiniz?" yanıtını veren Özel ayakkabılarını çıkarttıktan sonra kendisini karşılayan kişiyle tokalaşarak daireye girdi.