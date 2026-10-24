CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te 103 genç üyenin töreninde gençlere seslendi

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Can KILINÇ

(GAZİANTEP) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 103'üncü yılında 103 genç üye için düzenlenen katılım töreninde yaptığı konuşmada gençlere, "Olaylara bakmak, olayları eleştirmek ya da analiz etmek gençlerin görevi olmalıdır. Unutmayın ülkenin geleceği sizsiniz" diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Gaziantep'e geldi. Kılıçdaroğlu Gaziantep Havaalanı'nda partililier ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Ardından Balıklı Parkı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Geçinemediğini belirten Gaziantepli bir vatandaşın "Maaş çekmeye gideceğim eve gidene kadar para kalmıyor. Sana çok güveniyorduk ama bıraktınız. Geç kaldınız. Bizi bırakmaman lazımdı. Sana güveniyoruz" demesi üzerine Kılıçdaroğlu "Düzelteceğiz başka çaresi yok. Yine kucaklayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu "Emekli huzur içinde yaşamazsa memlekete huzur gelmez. Gaziantep'te fabrikalar kapanıyorsa, binlerce işçinin işine son veriliyorsa memlekette bir sorun var demektir. Bunun çözülmesi lazım. Emeklinin huzur içinde yaşaması lazım. Biz emekliye iki maaş ikramiye olsun derken de Ramazan, Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye, hiç değilse torununa harçlık verir diye. Ama şimdi aylıklar çok düştü" diye konuştu. Vatandaş ise "Beş torunum var, eve başımı eğerek gidiyorum 'Acaba torun beni görecek harçlık mı isteyecek' diye" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRKÇÜLÜK GEÇMİŞE TAKILIP KALMAK DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu ardından partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nda 103 genç üye için düzenlenen katılım törenine katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk bize, siyasetçilere seslenmedi gençlere seslendi. Gençliğin hitabesinin hangi anlama geldiğini, mücadelenin hangi koşullarda verildiğini en iyi Mustafa Kemal'in Nutuk'unda görürüz. CHP'li gençler Atatürkçülük nedir, çok iyi bilmek zorundasınız. Cumhuriyetin kuruluş mücadelesinin, bağımsızlık mücadelesinin hangi koşullarda verildiğini bilmek zorundasınız.

Atatürkçülük geçmişe takılıp kalmak değildir. Atatürkçülük geleceği inşa etmektir. Geleceği demokrasiyle inşa edeceğiz. Emeğe ve alın terine önem vereceğiz. CHP'li gençler bilgili olmak zorundadır. Tarihini bilmek zorundadır. Geleceği inşa edecek. Geçmişi bilmeden geleceği inşa edemezsiniz. Gençliğin temel sorumluluğu geleceği inşa etmek ama onun için de bugünden bilgi, birikim sahibi olmaktır. Bir CHP'li genç bulunduğu bir ortamda konuştuğu zaman bilgisiyle, birikimiyle önder olduğunu göstermek zorundadır. Her genç 'Biz de acaba CHP'li olabilir miyiz' diye bir özlem içinde olmalıdır. Bu özlemi yaratacak olan sizlersiniz. Biz kimsesizlerin kimsesiyiz. Eğer kimsesizlerin kimsesi olmazsak sorunu aşamayız.

"CHP DIŞINDA HİÇBİR PARTİ YENİ DÜNYA DÜZENİNİ KONUŞAMAZ"

Gaziantep'te sanayide çok büyük hamlelerin gerçekleştiğini biliyoruz. Ama bugün 100 bini aşkın işçinin işine son verilmişse, genç arkadaşımız düşünecek, ve bunun sorgulamasını yapacak. Kendimiz de iç sorgulamamızı yapmak zorundayız. Hatamız varsa, eksiğimiz varsa özgürce söyleyeceksiniz. Başka bir partide bu olmaz ama CHP'de bu olur. Çünkü CHP'li olmak aynı zamanda ciddi bir eleştiri kültürüne sahip olmak demektir. Var olan iktidarın hangi boyutlarda Türkiye'yi yönettiğini biz biliyoruz. Baskıyı, şiddeti biliyoruz. Yargının siyasallaştığını biliyoruz. Bütün bunların farkındayız. Ama sadece eleştiri yaparak değil, nasıl düzelteceğimizi de geniş kitlelere anlatarak yol almamız gerekir. Her alanda CHP'li genç bilgiyi hafızasının bir yerinde tutmalı ve o bilgiyi sürekli yenilemeli. Sürekli okuyacaksınız. Yaşar Kemal'i de, Orhan Kemal'i de, Orhan Pamuk'u da okuyacaksınız. Neyin ne olduğunu bileceksiniz. Tarihimizi bileceksiniz. Ortadoğu tarihini bileceksiniz. Yeni bir dünya düzeni inşa ediliyor. Yeni bir dünya düzeninde Türkiye nerede olacak? CHP dışında hiçbir parti yeni dünya düzenini konuşamaz çünkü onların bilgi birikimi bize yetmez.

"ELEŞTİRİ OLMAZSA TEK BOYUTLU PARTİ BÜYÜYEMEZ"

Türkiye'nin Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Türk Cumhuriyetleri'nde nerelere gelmesi gerektiğini bilmek zorundayız. Yeni dünya düzeni içerisinde içimize kapanırsak bir bölgesel güç olamayız. Türkiye'nin bölgesel güç olmaya ihtiyacı var. Eğer gençler okumazlarsa, bilgi sahibi olmazlarsa geleceği inşa edemezler. Ama CHP'li olmak kolay bir iş değildir. Zordur CHP'li olmak. Temiz, kültürlü, birikimli olacaksınız. Sorunlara çözüm üreteceksiniz. Bunun için gelişmiş bir zeka ve büyük bir bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Benim umudum bu ülkenin gençleri, gelecek sizsiniz. Geleceği inşa edeceksiniz. Eğer bizden akıl ya da bilgi öğrenmek isterseniz biz size her türlü bilgimizi açarız. Elbette CHP'de eleştiri olacak. Eleştiri olmazsa tek boyutlu parti büyüyemez. 103 yıllık başka bir parti yoktur Türkiye'de. Dünyada da sayısı azdır. Biz tarihimizle gurur duyuyoruz. Eksikliklerimizi de, hatalarımızı da, yanlışlarımızı da göreceğiz. Yüzde 100 her yaptığımız doğrudur diye bir iddianın sahibi de olmayacağız. Eleştiriye saygı duyacağız. Beni eleştiriyorsa beni dinliyor demektir. Beni eleştiriyorsa benden bir beklentisi var demektir. O nedenle eleştirenleri saygıyla, dikkatle dinleyeceğiz. Olaylara bakmak, olayları eleştirmek ya da analiz etmek gençlerin görevi olmalıdır.

"BUGÜNKÜ DÜZENDE AHLAKLI OLMAK KOLAY DEĞİL"

Üniversiteye giden gençlerimizin sorunlarını biliyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar gençlerin yurt sorununu çözememişse burada bir sorunumuz var demektir. Gençler dünya kadar sorunla karşı karşıya. Okuldan mezun olduktan sonra iş bulamıyorsa ve geleceğini yurt dışında arıyorsa 'Ben başka bir ülkeye gittiğimde daha rahat iş bulabilirim' diyorsa siyasetin, devlet yönetiminin bir sorunu var demektir. Devlet nedir? Devlette liyakat nedir? Devlette hukuk nedir? Yargı bağımsızlığı nedir? Güçler ayrılığı nedir? Anayasa nedir? Sağlıklı, güçlü bir anayasa nasıl oluşturulabilir? İnsan haklarından neyi kastediyoruz? Hayvan haklarından neyi kastediyoruz? Kadın haklarından neden söz ediyoruz? Gençler bilgileri ve birikimleriyle topluma örnek olmak zorundadırlar. Gençlerin sorumluluğu ağırdır. Okumak kolay değil. Bugünkü düzende ahlaklı olmak kolay değil. İnsanları sevmek kolay değil.

Yolsuzluğun sıradanlaştığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ahlaklı insanın eleştirildiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ahlaklıysan suçlusun, malı götürürsen baş tacısın. Bu kültürü anlatmanız lazım. Bu bizim kültürümüz değil. Tarihin bize miras bıraktığı kültür de değil. Atalarımızın da kültürü değil. Nasıl oluyor da Türkiye böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldı? Gençler okuyacaksınız, çizeceksiniz ve yazacaksınız. Kiminiz öykü, kiminiz roman, kiminiz anılarını yazsın ama mutlaka yazın.

"FAKİRİN SOFRASINA OTURACAKSINIZ"

Tarihin Gaziantepli gençlere yüklediği ciddi bir sorumluluk var. Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın ender ve önder kentlerinden birisidir Gaziantep. Geçmişte Gaziantep'te oyumuz çok yüksekti. Çok fazlaydı. Eğer oyumuz düşüyorsa sorumluluk Gazianteplide değil. Sorumluluk bizde. Hata bizde. Gitmedik. Fakirin sofrasına oturmadık. Çayını, kahvesini içmedik. 'Arkadaş derdin nedir' demedik. Oturduk yerimizde krallar gibi 'Ey vatandaş gel bana oy ver.' Gideceksiniz, sofrasına oturacaksınız, fakirin sofrasına oturacaksınız, elinizde bir hediye paketi olacak, derdini dinleyeceksiniz. 85 yaşında çalışmak zorunda olan bir kadını sosyal medyada duyunca Kadın Kolları Başkanımıza söyledim 'O kadını bulacaksınız. Evine gideceksiniz. Derdini çözeceksiniz. Benim selamımı söyleyeceksiniz.' ve gittiler, buldular, konuştular. Biz gittik diye Osmaniye seferber oldu. Bir CHP'li Kadın Kolları Başkanının girişimi Osmaniye'yi ayağa kaldırıyor. Demek ki garibanın, dertlinin yanında olursak bütün bu sorunları çözebiliriz. Halk güvenir o zaman bize. Unutmayın ülkenin geleceği sizsiniz."

HASAN NESANIR: "VAR GÜCÜMÜZLE HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

CHP Gaziantep İl Başkanı Hasan Nesanır, "Sayın Genel Başkanım, inanıyoruz ki birlikte güç vardır, dayanışmada umut vardır. Temsilcisi olduğunuz ve olmamızı istediğiniz temiz ve dürüst siyaset anlayışıyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılımızda demokrasi ile taçlandırmak için var gücümüzle hep birlikte çalışacağız" dedi.

Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Halil Dinçarslan da "Gençlerin umudunu büyütmek, onları partimizin çatısı altında bir araya getirmek ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz" diye konuştu.

BERFİN KARAN: "HİÇ KİMSE OLMASA BİLE CHP'NİN GENÇLERİ, GENÇLERİN CHP'Sİ VARDIR"

CHP Gençlik Kolları Başkanı Berfin Karan da şöyle konuştu:

"Bugün burada yalnızca yeni üyelerimizi aramıza katmak için değil, Anadolu'nun dört bir yanından gençlerin sesini duyurmak, umutlarını büyütmek, karşı karşıya kaldıkları sorunlara çözüm üretmek için buradayız. Çünkü Türkiye'de genç olmak, hayal kurarken geçim derdini düşünmek, üniversite sıralarında geleceğini inşa etmeye çalışırken mezuniyet sonrasında iş bulamama kaygısıyla yaşamak demektir. Bugün genç olmak, diplomasına rağmen işsiz kalmak, emeğinin karşılığını alamamak, liyakatin değil torpilin öne çıktığı bir düzende kendine yer bulmaya çalışmak demektir. Anadolu'nun dört bir yanında gençlerimiz daha çocuk yaşta işçilikle tanışmakta. Ne yazık ki yalnızca bu yıl Gaziantep'te 68 çocuk işçi hayatını kaybetti. Çocuklarımız eğitim hakkından, güvenli bir çocukluk yaşama hakkından mahrum bırakılıyor. Kimi gencimiz ailesine yük olmamak için hayallerinden vazgeçiyor, kimi gencimiz bu ülkede hak ettiği geleceği bulamayacağı düşüncesiyle başka ülkelere gitmeye çalışıyor.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN MÜCADELE EDEN BİR ANLAYIŞIN GENÇLERİYİZ"

Gençlerimizin umutsuzluğa kapıldığı, emeğinin değersizleştirildiği, fırsat eşitliğinin ortadan kalktığı bir ülkede yaşam mücadelesi vermesini biz kabul etmiyoruz. Hiçbir gencin ailesinin maddi imkanları nedeniyle eğitiminden vazgeçmediği, hiçbir çocuğun çalışmak zorunda bırakılmadığı, hiçbir üniversite mezununun iş bulabilmek için torpil aramadığı, hiçbir gencin geleceğini kurabilmek için ülkesinden gitmek zorunda hissetmediği bir Türkiye mümkün. Bizim mücadelemiz gençlerin sadaka değil hak, ayrıcalık değil fırsat, belirsizlik değil güvence, umutsuzluk değil gelecek istediği bir Türkiye mücadelesidir. Biz bu mücadeleden bir adım daha geri atmayacağız. Bu ülkenin gençleri sahipsiz değildir. CHP gençliği vardır. Cumhuriyetimizin bize emanet ettiği değerleri korumakla yetinmeyeceğiz, onları demokrasiyle, adaletle, eşitlikle ve özgürlükle büyüteceğiz.

"103 GENÇ ARKADAŞIMIZIN KATILIMI YALNIZCA SAYIMIZI DEĞİL İNANCIMIZI DA ARTTIRMAKTADIR"

Biz umudu kaybedenlerin değil, umudu yeniden yeşertenlerin tarafındayız. Biz gençleri yalnızca seçimden seçime hatırlayanlardan değil, gençlerin sesini her gün duyan, sorunlarını kendi sorunu bilen, çözüm için mücadele edenlerdeniz. Bugün aramıza katılan 103 genç arkadaşımız bu sorumluluğun yeni neferleridir. Onların katılımı yalnızca sayımızı değil, inancımızı, kararlılığımızı ve mücadele azmimizi de arttırmaktadır."

Kaynak: ANKA