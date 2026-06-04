CHP'li il Başkanı Yalaz hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında 2024 yılında sokak hayvanları yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 'Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik etmek suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.000000

Eskişehir CHP İl Başkanı Talat Yalaz, 2024 yılı Temmuz ayında sokak hayvanlarına yönelik kanunun tasarısına karşı yapılan sokak eylemlerine katıldı. Hamamyolu Caddesi'ndeki eylem sırasında açıklamalarda bulunan Yalaz, kanunu bu haliyle yasalaşması halinde Gezi Parkı eylemlerini hatırlatarak, direneceklerini söyledi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalaz'ın açıklamalarının ardından 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede Yalaz hakkında 'Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SANAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Talat Yalaz, hakkında açılan davanın ardından sanal medyadan açıklama yaptı. Davada siyasi yasak istendiğini de kaydeden Yalaz, "Siyasi rakiplerini sandıkta yenemeyenlerin, yargıyı bir araç haline getirerek sonuç almaya çalıştığı bir dönemdeyiz. Ancak bilinmelidir ki; ne davalar ne soruşturmalar ne de siyasi yasak tehditleri bizi halkın yanında durmaktan vazgeçirebilir. Asıl yargılanması gereken; seçilmişlere, muhalefete ve milletin iradesine karşı yürütülen baskı politikalarıdır. Demokrasi talebimizi, adalet mücadelemizi ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığımızı her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Korkmuyoruz. Susmuyoruz. Geri adım atmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki son sözü mahkeme salonları değil, halk söyleyecektir" İfadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı