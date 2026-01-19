Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı ile Görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ile yaptığı görüşmede, uzman çavuşların özlük hakları ve çalışma koşulları üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ile görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ile görüştü. Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uzman Çavuşlarımızın özlük hakları, çalışma koşulları ve geleceğe dair beklentileri üzerine samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Alın terinin karşılığını, onurun güvencesini ve adil bir çalışma hayatını birlikte büyütme kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. Nazik ziyaretleri ve katkıları için Mustafa Gündeşli'ye ve tüm dernek üyelerine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
