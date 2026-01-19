CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı ile Görüştü

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ile görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ile görüştü. Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uzman Çavuşlarımızın özlük hakları, çalışma koşulları ve geleceğe dair beklentileri üzerine samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Alın terinin karşılığını, onurun güvencesini ve adil bir çalışma hayatını birlikte büyütme kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. Nazik ziyaretleri ve katkıları için Mustafa Gündeşli'ye ve tüm dernek üyelerine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.