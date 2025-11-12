CHP'li Taşcıer, Staj ve Çıraklık Mağdurlarıyla Bir Araya Geldi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu temsilcilerini TBMM'de ağırladı. Taşçıer, "Bu haksızlığın son bulması, hukukun ve vicdanın yeniden inşası için örgütlü mücadele kaçınılmaz" dedi.

Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin farklı kentlerinden gelen Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu temsilcilerini TBMM'de ağırladık. Yıllardır emek verip sigorta başlangıcı hakları gasp edilen bu yurttaşlarımızla, adalet ve eşitlik temelinde yürüttükleri mücadeleyi konuştuk. Bu haksızlığın son bulması, hukukun ve vicdanın yeniden inşası için örgütlü mücadele kaçınılmaz." ifadesini kullandı.