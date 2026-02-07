CHP'li Tanrıkulu, Kayıp Çocuk Verilerini Meclis Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kayıp çocuklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazılı soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, önergesinde 2008-2016 yılları arasında Türkiye genelinde kaybolduğu kayıtlara geçen çocukların sayısı ve demografik yapısına ilişkin sorular yöneltti.

Bu kapsamda, söz konusu yıllar arasında kaybolan çocuk sayısının kaç olduğu, yıllara göre dağılımın nasıl seyrettiği ve kayıp kız çocuklarının yüzde kaçının 11 yaşın altında olduğu soruldu. Ayrıca bu yaş grubundaki kayıpların yıllar içindeki değişimi ile kayıp çocuk vakalarının illere, bölgelere ve yerleşim türlerine göre dağılımının açıklanması istendi.

"Kayıp olarak kayda geçen çocuklardan kaçı sağ olarak bulundu?"

Önergede, kayıp çocukların akıbeti ve bulunma süreçlerine ilişkin sorulara da yer verildi. Tanrıkulu, kayıp olarak kayda geçen çocuklardan kaçının sağ olarak bulunduğunu, kaçının halen kayıp olduğunu sordu. Bulunan çocukların ortalama bulunma süreleri, ilk 24 saat, ilk hafta ve ilk ay içinde bulunan çocukların oranları ile bu çocuklardan kaçının ailesine teslim edildiği ya da devlet korumasına alındığına ilişkin bilgi talep etti. Kayıp çocuk vakalarından kaçının ölümle sonuçlandığı ya da adli vaka kapsamına girdiği de sorular arasında yer aldı.

"Kayıp çocuk vakalarının kaçı insan ticareti, organize suç örgütü veya örgütleriyle bağlantılıdır?"

Tanrıkulu, kayıp çocukların istismar, suça sürüklenme ve insan ticareti riskiyle karşı karşıya kalıp kalmadığına ilişkin sorular da yöneltti. Bu çerçevede, kayıp çocuklar arasında cinsel istismar, fiziksel istismar veya ekonomik sömürüye maruz kaldığı tespit edilenlerin sayısı ile istismara uğradığı belirlenen çocukların yaş ve cinsiyet dağılımının açıklanmasını istedi. Kayıp çocuk vakalarının insan ticareti ya da organize suç örgütleriyle bağlantılı olup olmadığı ve çocukların sokakta yaşama, madde bağımlılığı veya suça sürüklenme riskine dair resmi tespitlerin bulunup bulunmadığı da Cevdet Yılmaz'a yöneltilen sorular arasında yer aldı.

Önergede ayrıca kurumsal yapı, koordinasyon ve ihmal iddialarına ilişkin sorular yer aldı. Tanrıkulu, kayıp çocuk vakalarında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yerel yönetimler arasında nasıl bir koordinasyon mekanizmasının işletildiğini sordu.

Kayıp çocuklara ilişkin merkezi, güncel ve bütünleşik bir ulusal veri tabanının bulunup bulunmadığı, varsa hangi kurum tarafından tutulduğu ve kayıp çocuk ihbarlarında ilk 24 saat içinde yapılması gereken işlemlerin mevzuatta açık biçimde düzenlenip düzenlenmediği de sorular arasında yer aldı.

Tanrıkulu, son olarak kayıp çocuk vakalarında kamu görevlilerinin ihmali veya kusurunun tespit edilip edilmediğini, bu kapsamda yürütülen idari ve adli soruşturma sayısının kaç olduğunu sordu.