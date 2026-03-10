Haberler

CHP'li Tan'dan "Patriot" Açıklaması: "S-400 Almanın Hata Olduğu Bir Kez Daha Kanıtlandı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Malatya'ya Patriot sistemi konuşlandırılmasına ilişkin S-400 alımının büyük bir dış politika hatası olduğunu belirtti. Tan, bu durumun yıllar önce öngörüldüğünü ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Malatya'ya Patriot sisteminin konuşlandırılmasına ilişkin "S-400 almanın neden fahiş bir dış politika ve ulusal güvenlik hatası olduğu böylece bir kez daha acı biçimde kanıtlandı" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan ve bölgeye yayılan savaş sonrası NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri kapsamında Malatya'ya Patriot sistemi konuşlandırıldı. Bu adım İran'dan ateşlenen ve havada imha edilen iki füzenin parçalarının Türkiye'ye düşmesinin ardından geldi.

CHP Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yaptı. Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'leri hatırlatan Tan, "S-400 almanın neden fahiş bir dış politika ve ulusal güvenlik hatası olduğu böylece bir kez daha acı biçimde kanıtlandı. Yıllar öncesinde bunun böyle olacağını söylemiştik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon

Her çalışana kişi başı 300 bin TL ödeyecekler
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

Netanyahu'yu çıldırtacak hamle
Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!
34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor

34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini