CHP'li Tan'dan "Patriot" Açıklaması: "S-400 Almanın Hata Olduğu Bir Kez Daha Kanıtlandı"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Malatya'ya Patriot sisteminin konuşlandırılmasına ilişkin "S-400 almanın neden fahiş bir dış politika ve ulusal güvenlik hatası olduğu böylece bir kez daha acı biçimde kanıtlandı" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan ve bölgeye yayılan savaş sonrası NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri kapsamında Malatya'ya Patriot sistemi konuşlandırıldı. Bu adım İran'dan ateşlenen ve havada imha edilen iki füzenin parçalarının Türkiye'ye düşmesinin ardından geldi.

CHP Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yaptı. Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'leri hatırlatan Tan, "S-400 almanın neden fahiş bir dış politika ve ulusal güvenlik hatası olduğu böylece bir kez daha acı biçimde kanıtlandı. Yıllar öncesinde bunun böyle olacağını söylemiştik" ifadelerini kullandı.

