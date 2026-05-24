Eski CHP Milletvekili Müslim Sarı, parti genel merkezi önünde açıklama yaptı Açıklaması

Sarı, beraberindeki CHP Milletvekilleri Mahir Polat ve Orhan Sarıbal ile parti genel merkezinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP'li Murat Emir'in, "diyalog zemini konusunda çaba sarf ettiklerini ama kendilerinin diyalog kapısını kapalı tuttuğunu" söylediğini aktaran Sarı, bunun doğru olmadığını ifade etti.

Sarı, dün geceden bu yana görüşme trafiğinden sonuç alamadıkları için sabah CHP Genel Merkezi'ne geldiklerini kaydederek, "Partimizi birlik beraberlik içinde ortak akılla geleceğe taşıyalım bakış açısıyla CHP Genel Merkezi'nin içine girip konuşmak istedik ama bu mümkün olmadı, içeri davet edilmedik." diye konuştu.

Görüşmeye hazır olduklarını bildiren Sarı, "İçişleri Bakanlığına gideceklerini söylediler. Hiç İçişleri Bakanlığına gitmeye gerek yok, biz buradayız, çözeriz, konunun tarafıyız. Bir araya gelerek hızlı bir şekilde çözeriz." dedi.