CHP Sözcüsü Sarı, Eski Bakan Mehmet Moğultay'ı Andı

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, eski Adalet ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ı, vefatının yıl dönümü dolayısıyla andı.

CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Adalet Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ı vefatının yıl dönümünde "saygı ve rahmetle" andığını kaydetti.

Sarı paylaşımında, "Hukuka olan bağlılığı, devlet ciddiyeti ve Cumhuriyet değerlerine duyduğu sorumlulukla uzun yıllar ülkemize hizmet eden Mehmet Moğultay, geride örnek bir devlet adamlığı mirası bırakmıştır. Anısını saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA