Haberler

Yalova'da Deaş'a Yönelik Operasyon... CHP'li Şahbaz: "Ülke Selefi Teröristlerin Kamp Alanına Dönüştü"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP PM Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz, Yalova'daki DEAŞ'a yönelik operasyonda yaralanan polisler hakkında açıklamalarda bulundu ve hükümetin muhalif gençlerin peşinde olduğunu iddia etti.

(ANKARA) - CHP PM Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz, Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin, "Ülke selefi teröristlerin kamp alanına dönüştü. İktidar anayasal protesto hakkını kullanan muhalif gençlerin peşinde" dedi.

CHP'li Şahbaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü IŞİD'e karşı dün gece 03.00'dan beri devam eden operasyonda 7 polisimiz yaralandı. Çatışmanın devam ettiği haberleri geliyor. Operasyona yayın yasağı getirildi. El Kaide'nin Yalova'da kampları bulunduğu ve 11 Eylül Amerika İkiz Kuleler saldırısından, İstanbul'da Sinagog, İngiltere Büyükelçiliği ve HSBC Bank saldırılarında bulunan terör örgütü mensuplarının bu kamplarda eğitildiği yönünde iddialar var. Ülke selefi teröristlerin kamp alanına dönüştü. İktidar anayasal protesto hakkını kullanan muhalif gençlerin peşinde!"

Kaynak: ANKA / Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte Erden Timur'un emniyetteki ifadesi

İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte emniyetteki ifadesi
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Balık tutmaya gelen vatandaşlar Manavgat Irmağında erkek cesedi buldu

Akşam kavga etti, sabah ırmakta cesedi bulundu