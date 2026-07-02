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CHP Samsun'da Görevden Almalara Tepki: Geçersiz Atamaları Kabul Etmiyoruz

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CHP Samsun İl Başkanlığı yönetimi ve disiplin kurulunun görevden alınmasına tepki gösteren partililer, Samsun'da yürüyüş düzenleyerek geçersiz atamaları kabul etmediklerini ve il başkanlarının Mehmet Özdağ olduğunu açıkladı.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Başkanlığı yönetimi ve disiplin kurulunun görevden alınmasına tepki gösteren partililer, Samsun'da yürüyüş düzenledi. CHP PM Üyesi Nazan Güneysu, "Geçersiz atamaları kabul etmiyoruz. Bizim il başkanımız Mehmet Özdağ'dır" dedi.

CHP MYK kararıyla CHP Samsun İl Başkanlığı yönetimi ve disiplin kurulunun görevden alınmasına tepki gösteren partililer, sendikalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar Samsun'da bir araya geldi.

Samsun Şehir Kulübü önünde toplanan kalabalık, sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi, Lise Caddesi ve Gazi Caddesi üzerinden Onur Anıtı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu, yaşanan sürecin parti örgütünün iradesini hedef aldığını belirterek, "Hükümsüz Parti Meclisi'nin, hükümsüz genel merkez yönetiminin ve hükümsüz MYK'nın yaptığı geçersiz atamaları kabul etmiyoruz. Bizim il başkanımız Mehmet Özdağ'dır" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da Samsun başta olmak üzere 26 ilde il yönetimleri ve disiplin kurullarının görevden alındığını belirterek, "Bir adım bile geri atmadık, atmayacağız. Biz kazanacağız, butlancılar kaybedecek" diye konuştu.

Görevden alınan CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ise kararı tanımadıklarını ifade ederek, "Ferman mutlak butlancılarınsa meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir. Biz bu yolun yolcusuyuz. Mücadelemiz birleşe birleşe büyüyecek" dedi...

Kaynak: ANKA
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