CHP'li Özer'den Bakan Gürlek'e: "Adalet Bakanlığı Basın Bilgilendirme Adlı Whatsapp Grubu Bakanlığınızın Bilgisi Dahilinde mi Kurulmuştur?"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, "Adalet Bakanlığı Basın Bilgilendirme adlı WhatsApp grubu bakanlığınızın bilgisi dahilinde mi kurulmuştur? Whatsapp grubunun yöneticisi olan Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Yakup Halit Bulut'a soruşturma dosyasına ait olan ancak tahrip edilmiş ve bazı bölümleri işaretlenmiş olan belgeleri gazetecilere servis etmesi yönündeki talimatı kim vermiştir" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Özer, önergesinde Adalet Bakanlığı Basın Bilgilendirme adlı WhatsApp grubunun yöneticisi olarak gözüken Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Yakup Halit Bulut'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmaya ait belgeleri bu grupta paylaştığını belirtti.

Servis edilen bu belgelerin içeriklerinin Word formatında düzenlenerek belirli bölümlerinin özellikle öne çıkarıldığı ve haberlerin hangi vurgu ve başlıklarla yapılacağına dair açık yönlendirmelerde bulunulduğu da belirten Özer, "Bizzat Adalet Bakanlığı tarafından dolaşıma sokulan evraklar gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyasının evraklarıdır. Bu eylem soruşturmanın gizliliği ihlali suçudur. Dahası, bazı ifade tutanaklarının içeriklerinde Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine sonuç yaratacak şekilde değişiklik yapıldığı görülmüştür" dedi.

Soruşturma evraklarının değiştirilerek belirli medya organlarına servis edilmesinin resmi belgede sahtecilik olduğunu, bu gruptan paylaşılan bilgilerin bazı yayın organlarında birebir ifadelerle eş zamanlı yayınlandığını dikkat çeken Özer, Bakan Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"- Adalet Bakanlığı Basın Bilgilendirme adlı WhatsApp grubu bakanlığınızın bilgisi dahilinde mi kurulmuştur?"

Söz konusu WhatsApp grubunun kurulma amacı nedir?

Kimin talimatı ile kurulmuştur? Grubun üyeleri kimlerdir?

WhatsApp grubuna ilişkin dijital inceleme veya bilirkişi çalışması başlatılmış mıdır? Sonucu nedir? Başlatılmadı ise gerekçesi nedir?

Söz konusu WhatsApp grubu kapatılmadan önce yapılan görsel ve yazılı paylaşımlar başka bir alana kopyalanmış mıdır?

Whatsapp grubunun yöneticisi olan Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Yakup Halit Bulut'a soruşturma dosyasına ait olan ancak tahrip edilmiş ve bazı bölümleri işaretlenmiş olan belgeleri gazetecilere servis etmesi yönündeki talimatı kim vermiştir?

Basın Müşaviri Yakup Halit Bulut hakkında disiplin ve ceza soruşturması başlatılmış mıdır?

Bakanlık bünyesinde basın mensupları ile bilgi akışı kimin denetimine ve onayına tabidir?

Kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından ilgili whatsapp grubu kimin talimatıyla kapatılmıştır?"

Kaynak: ANKA