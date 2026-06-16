Özgür Özel, Özel Sektör Öğretmenleriyle Bir Araya Geldi

(TBMM) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenleriyle bir araya geldi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenleriyle bir araya geldi. Özel'e CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş eşlik etti. Özçağdaş görüşmeye dair fotoğrafları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Grup Başkanvekilimiz Murat Emir ile birlikte mülakat mağduru öğretmenlerimiz ve özel sektör öğretmenlerimizle TBMM'de bir araya geldik. Öğretmenlerimizin mülakat adaletsizliği son bulana, gasp edilen taban maaş hakkı geri alınana kadar sesleri olmaya devam edeceğiz. Haklı mücadelelerinde öğretmenlerimizin yanındayız."

Özel, saat 17.30'da ise açlık grevi yapan öğretmenleri, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nda ziyaret edecek.

Kaynak: ANKA