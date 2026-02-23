Özçağdaş'tan Öğrencilere Yöneltilen "Dini ve Siyasi" Sorulara Tepki: "Okulu Sorgu Alanına Çeviremezsiniz"

(ANKARA) - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İzmir'de bir okulda müfettişler tarafından öğrencilere "dini" ve "siyasi içerikli" sorular yöneltilmesine tepki gösterdi. Özçağdaş, "Okulu sorgu alanına çeviremezsiniz. Çocukları siyasi hesaplaşmalarınızın parçası haline getiremezsiniz. Bu ülkenin çocukları korkuyla değil, özgürce öğrenerek büyüyecek" dedi.

CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gazeteci Barış Terkoğlu'nun "9 yaşındaki çocuklara 'din' ve 'Erdoğan' sorgusu" başlıklı köşe yazısını alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet okullarında çocuklar korkuyla değil, bilgiyle büyür. İzmir'de Tevfik Fikret Okulları'nda yaşananlar ise bunun tam tersini gösteriyor. İlkokul 4. sınıftan liseye kadar öğrenciler dersten alınıyor, kütüphaneye götürülüyor. Müfettişler tarafından şu sorular yöneltiliyor: 'Din dersinde ders işleniyor mu?', 'Din yerine başka bir ders yapılıyor mu?', 'Derste cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu?' Bazı çocuklara 'Din deyince ne anlıyorsun?' deniliyor. Yetmiyor; ifadeleri alındıktan sonra kimlik numaraları kaydediliyor, imza attırılıyor. İktidarınızdan bu kadar mı endişelisiniz ki ilkokul sıralarına kadar inip çocuklardan siyasi beyan toplamaya kalkıyorsunuz? Bu bir denetim değil; pedagojik sınırları da hukuki sınırları da aşan bir uygulamadır. 9 yaşındaki bir çocuktan siyasi içerikli beyan alınamaz. Çocuğun psikolojisi hiçe sayılamaz. Okulu sorgu alanına çeviremezsiniz. Çocukları siyasi hesaplaşmalarınızın parçası haline getiremezsiniz. Bu ülkenin çocukları korkuyla değil, özgürce öğrenerek büyüyecek."