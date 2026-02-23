Haberler

Özçağdaş'tan Öğrencilere Yöneltilen "Dini ve Siyasi" Sorulara Tepki: "Okulu Sorgu Alanına Çeviremezsiniz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İzmir'deki bir okulda müfettişler tarafından öğrencilere yöneltilen dini ve siyasi içerikli sorulara sert tepki gösterdi. Özçağdaş, çocukların korkuyla değil, özgürce öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İzmir'de bir okulda müfettişler tarafından öğrencilere "dini" ve "siyasi içerikli" sorular yöneltilmesine tepki gösterdi. Özçağdaş, "Okulu sorgu alanına çeviremezsiniz. Çocukları siyasi hesaplaşmalarınızın parçası haline getiremezsiniz. Bu ülkenin çocukları korkuyla değil, özgürce öğrenerek büyüyecek" dedi.


CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gazeteci Barış Terkoğlu'nun "9 yaşındaki çocuklara 'din' ve 'Erdoğan' sorgusu" başlıklı köşe yazısını alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet okullarında çocuklar korkuyla değil, bilgiyle büyür. İzmir'de Tevfik Fikret Okulları'nda yaşananlar ise bunun tam tersini gösteriyor. İlkokul 4. sınıftan liseye kadar öğrenciler dersten alınıyor, kütüphaneye götürülüyor. Müfettişler tarafından şu sorular yöneltiliyor: 'Din dersinde ders işleniyor mu?', 'Din yerine başka bir ders yapılıyor mu?', 'Derste cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu?' Bazı çocuklara 'Din deyince ne anlıyorsun?' deniliyor. Yetmiyor; ifadeleri alındıktan sonra kimlik numaraları kaydediliyor, imza attırılıyor. İktidarınızdan bu kadar mı endişelisiniz ki ilkokul sıralarına kadar inip çocuklardan siyasi beyan toplamaya kalkıyorsunuz? Bu bir denetim değil; pedagojik sınırları da hukuki sınırları da aşan bir uygulamadır. 9 yaşındaki bir çocuktan siyasi içerikli beyan alınamaz. Çocuğun psikolojisi hiçe sayılamaz. Okulu sorgu alanına çeviremezsiniz. Çocukları siyasi hesaplaşmalarınızın parçası haline getiremezsiniz. Bu ülkenin çocukları korkuyla değil, özgürce öğrenerek büyüyecek."


Kaynak: ANKA
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların mesajlaşma grubunda büyük coşku

G.Saray'ın yenilgisi sonrası WhatsApp grubunda büyük coşku
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
24 yıllık kariyerinde bir ilk olabilir! Abdullah Avcı'nın aldığı teklifler açıklandı

Abdullah Avcı'nın aldığı tüm teklifler duyuruldu
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına saatler kala iki sakatlık

Maça saatler kala iki sakatlık