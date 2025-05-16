CHP'li Özçağdaş: Mülakatlarda Haksızlığa Uğrayan Öğretmenler Lehine Olumlu Kararlar Devam Ediyor

CHP'li Özçağdaş: Mülakatlarda Haksızlığa Uğrayan Öğretmenler Lehine Olumlu Kararlar Devam Ediyor
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, mülakatlarda haksızlığa uğrayan 1611 öğretmenin açtığı iptal davalarında yargıdan olumlu kararlar çıktığını belirterek, mağduriyetin çözümü için Milli Eğitim Bakanı'na çağrıda bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Mülakatlarda haksızlığa uğrayan 1611 öğretmenimizin açtığı iptal davalarında, öğretmenler lehine olumlu kararlar çıkmaya devam ediyor. Yaşanan bu mağduriyetin çözümü konusunda bu kararların önemi büyük." dedi.

Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mülakatları yargıya taşıyan öğretmenlere ilişkin açıklama yaptı. Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"'Mülakatlarla ilgili hukuksuzluk, adaletsizlik, haksızlık olduğunu iddia eden arkadaşımız varsa resmi olarak bize ya da yargı organlarına başvururlarsa biz gereğini yaparız.' diyen Bakan Tekin'e yargıdan cevap geldi.

Mülakatlarda haksızlığa uğrayan 1611 öğretmenimizin açtığı iptal davalarında, öğretmenler lehine olumlu kararlar çıkmaya devam ediyor. Yaşanan bu mağduriyetin çözümü konusunda bu kararların önemi büyük.

Milli Eğitim Bakanı'nın yaşanan bu mağduriyeti, görmesi ve gerekli tedbirleri alarak 193 gündür süren bu haksızlığı artık bitirmesi gerekiyor. Hukuk öğretmenlerimizi haklı buluyor, bulmaya da devam edecek. Geçen her gün ise bu mağduriyeti büyütüyor.

Mağdur ettikleri 1.611 öğretmeni atamamak için artık hiçbir bahane kalmadı. Yaşanan haksızlığı biz zaten biliyor, aylardır öğretmenlerimizle birlikte haykırıyorduk. Yargı da haksızlığı tescilledi. Hiçbir somut kritere dayanmadan haksızca elediğiniz, aylardır mağdur ettiğiniz öğretmenlerimizin hakkını artık verin, emsal kararı uygulayın!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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