CHP'li Özçağdaş'ın Okullara 165 Bin Görevli Atanması İçin Verdiği Kanun Teklifi Bugün Meclis'te Görüşülecek

CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş'ın, 18 Eylül 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu "Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ön görüşmesi bugün TBMM İç Tüzüğü'nün 37'nci maddesi çerçevesinde TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşecek. Kanun teklifi kabul edilirse, okullara kadrolu 65 bin güvenlik ve 100 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak.

Toplam 165 bin kadrolu görevlinin atanmasını öngören kanun teklifinin gerekçesinde şunlara yer verildi:

"Okullarda kadrolu güvenlik görevlisi olmaması nedeniyle birçok yaralanma ve ölüm olayı yaşanmaktadır. Tüm eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin okul içi ve bahçesinde güvenle faaliyet sürdürebilmesi için okullara kadrolu güvenlik görevlisi ataması yapılması hayati bir önem taşımaktadır. Okullarımızın temizliği için İşgücü Uyum Programı (lUP) ve Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 3-6 aylık sürelerle geçici personel görevlendirilmektedir. Yıl ortasında çalışanların görev süresi dolduğu için okullarımız temizlik hizmetlerinden yoksun kalmaktadır. Öte yandan temizlik personelinin olmaması nedeniyle okullarımızda kayıt parası adı altında 200-300 bin TL'ye varan zorunlu bağış toplanmaktadır. Eğitim, Anayasa tarafından doğrudan güvence altına alınmış bir haktır. Ayrıca zorunlu eğitim kapsamında eğitim devlet okullarında parasızdır."

Kanun teklifi ne getiriyor?

Özçağdaş'ın okul güvenliği ve temizliği hakkındaki kanun teklifi, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde; 65 bin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 100 bin Yardımcı Hizmetler Sınıfında Hizmetli olmak üzere toplam 165 bin kadro ihdas edilmesini içeriyor.

Kanun teklifi üzerine bugün Meclis'te konuşma yapacak olan Özçağdaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Eğitimde tasarruf olmaz. Çocuklarımızın sağlığı ve canı üzerinden maliyet hesabı yapılamaz. Çocuklar için görev başına" dedi.

Kaynak: ANKA