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CHP'den İstifa... İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Partisinden İstifa Dilekçesini TBMM Başkanlığı'na Sundu

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CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti. İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sunan Özdemir, daha önce İYİ Parti'den milletvekili seçilmiş ve CHP'ye geçmişti. İstifayla CHP'nin sandalye sayısı 137'ye düştü.

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti. Özdemir, istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Özdemir'in istifasıyla CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 137'ye düştü.

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçede, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

Özdemir'in istifasıyla CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 137'ye düştü.

Nimet Özdemir, İYİ Parti'den milletvekili seçilmiş, bir süre sonra CHP'ye geçmişti.

Kaynak: ANKA
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