Namık Tan: "Avustralya'da Hanuka Kutlamaları Sırasında Masum Sivilleri Hedef Alan Terör Saldırısını En Güçlü Şekilde Kınıyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, sosyal medya hesabından Avustralya'da Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Tan şunları kaydetti:

"Avustralya'da Hanuka kutlamaları sırasında masum sivilleri hedef alan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. İnancı, kimliği ya da kökeni ne olursa olsun sivillere yönelik her türlü şiddet insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör ve nefret suçlarının her türlüsüne karşı uluslararası dayanışmanın gerekliliğini kuvvetle vurguluyorum."