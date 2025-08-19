CHP'li Meclis Üyeleri AK Parti'ye Geçti

Söke Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri Necmettin Aka ve Muharrem Özcan, AK Parti'ye katıldıklarını açıkladı. AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz, bu katılımların teşkilata güç kattığını belirtti.

Söke Belediyesinin CHP'li belediye meclis üyeleri Necmettin Aka ve Muharrem Özcan Ak Parti'ye geçti.

Ak Parti Söke İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meclis üyeleri Aka ve Özcan'ın Ak Parti'ye katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz, yeni katılımların teşkilata güç kattığını kaydetti.

