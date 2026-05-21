CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Karadeniz: Bu Hukuksuz Butlan Kararını Kabul Etmiyoruz

(AFYONKARAHİSAR) - CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, istinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi halkın umududur, ortak vicdanıdır. Hiç kimsenin kişisel hesaplarıyla, baskıyla ya da hukuksuz girişimlerle partimizi teslim almasına asla izin vermeyeceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel'dir" dedi.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Bu hukuksuz butlan kararını kabul etmiyoruz. Bugün partimize, demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkma günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi halkın umududur, ortak vicdanıdır. Hiç kimsenin kişisel hesaplarıyla, baskıyla ya da hukuksuz girişimlerle partimizi teslim almasına asla izin vermeyeceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. Partimizin örgütlü gücüyle, üyelerimizin kararlılığıyla ve halkımızın desteğiyle mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Birlikten, dayanışmadan ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz."

Bugün susma değil, dayanışmayı büyütme günüdür. Bugün geri çekilme değil, partimize ve geleceğimize sahip çıkma günüdür. Tüm üyelerimizi, yol arkadaşlarımızı ve demokrasiye inanan tüm vatandaşlarımızı partimize destek olmaya, Afyonkarahisar İl Başkanlığımıza ve ilçe başkanlıklarımıza davet ediyoruz. Partimizi terk etmiyoruz. Geri adım yok, mücadeleye devam."

