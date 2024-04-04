CHP'li Halil Posbıyık Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, görevine başladı.

Karadeniz Ereğli Adliyesine gelen Posbıyık, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Posbıyık, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, 129 bin kişinin belediye başkanı olduğunu belirtti.

Yerel seçimlerin, demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayan Posbıyık, "Başta partimizin kademelerinde görev yapanlar olmak üzere, tüm halkımıza, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.