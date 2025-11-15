Haberler

CHP'li Günaydın'dan Meclis'teki Diplomalar İçin Çağrı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekillerinin diplomalarının sahte olduğuna dair iddialara ilişkin kanun teklifi sundu. Günaydın, tüm milletvekillerinin diplomalarının doğruluğunun üç ay içinde kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Eğer ilkokul ya da başka bir diplomasını sahte olarak bu Meclise teslim eden bir sahtekar varsa, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir an evvel ayıklansın. Hadi gelin bu kanun teklifine imza atın. Hep beraber doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü bir teyit edelim" dedi.

Günaydın, X hesabından yayımladığı video mesajda, şunları kaydetti:

"Arkamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görüyorsunuz. Burası 23 Nisan 1920'de açılmış 105 yıllık parlamento. Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nın verildiği karargah aslında. Burada 600 milletvekilimiz var. Bu 600 milletvekilinin seçilebilmesi için ilkokul diploması yeterli oluyor. Ancak Anayasa'nın 76. maddesi milletvekili seçilebilmek için sahtekarlıktan dolayı bir hüküm giymemiş olmayı da bir koşul olarak sayıyor. Son zamanlarda 40 milletvekilinin diplomasının sahte olduğuna yönelik çeşitli söylemler kamuoyunda dillendiriliyor. Bu ilkokul diploması olabilir ya da Meclise teslim ettiği başka diplomalar da olabilir.

"Meclis Başkanlığı 3 ay içerisinde ilgili eğitim kurumundan diplomaların gerçekliğini teyit etmek zorunda"

Biz bir kanun teklifi verdik. Diyoruz ki: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hangi diplomayı, hangi milletvekili teslim ederse etsin, Meclis Başkanlığı 3 ay içerisinde ilgili eğitim kurumundan bu diplomanın gerçekliğini teyit etmek zorunda. Önce benimkinden başlasın. Benim diplomalarımı ve tüm Meclis'te bulunan milletvekillerinin diplomalarını kontrol etsin. Böylece 'Herhangi bir milletvekilinin diploması sahte değildir' açıklamasını yapsın ve kamuoyunda bu tartışmalar bitsin. Eğer ilkokul ya da başka bir diplomasını sahte olarak bu Meclis'e teslim eden bir sahtekar varsa da bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir an evvel ayıklansın. Hadi gelin bu kanun teklifine imza atın. Hep beraber doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü bir teyit edelim."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Ankara'da gece kulüplerine baskın: 11 kişi gözaltında
Newark'ta silahlı saldırı: 4 ölü

Silahlı saldırıda 1'i çocuk 4 kişi öldü
Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor: Sony, kolları sıvadı!

Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor
Muazzez Abacı'nın ölümünde ihmal var mı? Kızından açıklama

Muazzez Abacı'nın ölümünde ihmal var mı? Kızından açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.