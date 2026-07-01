Haberler

CHP Grup Başkanvekili Günaydın: Tüm Temyiz Talepleri Geri Çekilmeli ve Hızlı Bir Kurultay Süreci Planlanmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 26 il başkanının görevden alınmasını eleştirerek, partinin tartışmalardan kurtulması için temyiz taleplerinin geri çekilmesi ve hızlı bir kurultay süreci planlanması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın dün 26 il başkanının görevden alındığını açıklamasının ardından, "Parti'nin bu tartışmalardan bir an evvel çıkarılması gerekmektedir. Bunun yegane yolu ise tüm temyiz taleplerinin geri çekilmesi ve hızlı bir kurultay sürecinin planlanmasıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Daha evvelki görevden almaların yanında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il kongrelerinde seçilmiş 26 il başkanının bir kararla görevden alınması, demokratik ilke ve geleneklere taban tabana zıt ve kabul edilemez bir uygulamadır. CHP Genel Merkezi'nde başlatılan tartışmanın il ve ilçelere yayılması, Türkiye'nin seçimli demokrasiden uzaklaşılarak otoriter bir rejime tümüyle dönüşmesinden başka bir amaca hizmet etmez. Bu bir parti içi tartışma değildir, etkileri itibariyle de Türkiye'nin geleceğini etkileyecek / belirleyecek sonuçlar doğuracağından kuşku yoktur."

Parti'nin bu tartışmalardan bir an evvel çıkarılması gerekmektedir. Bunun yegane yolu ise tüm temyiz taleplerinin geri çekilmesi ve hızlı bir kurultay sürecinin planlanmasıdır. Bunun yapılmaması, sürekli tartışmaların içinde kalan bir parti görünümüyle geleceğimizin kaybedilmesi anlamını taşıyacaktır. Sorumluluğun yalnızca partiye değil, ülkeye yönelik bir sorumluluk olduğu unutulmamalıdır. Mesele memleketse, gerisi teferruattır. ya bir yol bulacağız, ya bir yol yapacağız."

Kaynak: ANKA
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi

Üniversite sınavında bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador'u evine gönderdi

Dünya Kupası'ndaki dördüncü maçında da gol yemeden son 16'dalar
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu

Eşiyle verdiği poz olay yarattı
Saadet lideri Arıkan'dan NATO Zirvesi tepkisi: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz?

Arıkan fena patladı: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz?
İndirim beklerken sürpriz zam! Akaryakıtta tabela yine değişiyor

İndirim beklerken sürpriz zam! Tabela yine değişiyor
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Zamlı fiyatlar Resmi Gazete yayımlandı! İşte kalem kalem yeni ücretler
Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Almanya'dan geldi, Samsun'da gördüklerine inanamadı