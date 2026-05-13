Haberler

CHP'li Çiftci: Partimize Saldırmak İçin Her Yolu Deneyenler, Şimdi de Kadınları Hedef Alacak Kadar Alçaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, kadın siyasetçilere yönelik haysiyetsiz iftiraları kınadı. Çiftci, bu saldırıların partisine yönelik çaresiz bir çaba olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Partimize saldırmak için her yolu deneyenler, şimdi de kadınları hedef alacak kadar alçaldı. Kadın siyasetçilerin emeğini, mücadelesini ve onurunu haysiyetsiz iftiralarla tartışma konusu yapmaya çalışan bu akıl, çaresizliğini de seviyesizliğini de ahlaksızlığını da açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisindeki kadın siyasetçilere yönelik iddialara tepki gösterdi. Çiftci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Partimize saldırmak için her yolu deneyenler, şimdi de kadınları hedef alacak kadar alçaldı. Kadın siyasetçilerin emeğini, mücadelesini ve onurunu haysiyetsiz iftiralarla tartışma konusu yapmaya çalışan bu akıl, çaresizliğini de seviyesizliğini de ahlaksızlığını da açıkça ortaya koymaktadır."

Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak için iftiraya sarılanlar, kadınların siyaset sahnesindeki varlığından rahatsız olanlardır. Çünkü bilirler ki kadınların örgütlü gücü büyüdükçe, kurdukları kara düzenin de sonu geliyor demektir.

Biz bu kirli dili de bu dili üreten karanlık odağı da çok iyi tanıyoruz. Siyaseti iftirayla, kamuoyunu haysiyetsiz senaryolarla yönlendirmeye çalışanlar karşılarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü dayanışmasını ve kadınların sarsılmaz iradesini bulacak."

Kaynak: ANKA
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş

Savaşta gizli ittifak ifşa oldu! Netanyahu Arap ülkesini ziyaret etmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü

İsrail'le ilgili infial yaratacak iddia
Firari komedyen Atalay Demirci yakalandı

Firari komedyen Atalay Demirci yakalandı
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi

Vahşetin böylesi: Öldürdü, parçaladı, blenderden geçirdi!
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı

Yasaklı bakan heyete nasıl girdi: Pekin'den akıl dolu harf oyunu
Defne Samyeli’den sınırları zorlayan yeni sahne kostümü

Gören bir daha baktı: Yeni sahne kostümü ile sınırları zorladı!

Almanya'da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak

Hastanede 130 çocuğu istismar etmiş
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur