CHP'li Gökçe Gökçen'den İddianameye Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "İddianamede Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunulması, iktidarın nasıl bir acziyet içinde olduğunu gösteriyor. Kişisel bir kini çağrıştıran, hukuki olmaktan uzak ifadelerle dolu bir metne darbe bildirisi demek bile az kalır. Düne kadar partisinin ve kendisinin yaşadığı mağduriyetler üzerinden siyaset yapanlar, gücü ele geçirince neye dönüştüklerini açıkça göstermiştir." dedi.

Gökçen, Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gökçen, şu ifadelere verdi:

"İddianamede Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunulması, iktidarın nasıl bir acziyet içinde olduğunu gösteriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında atılan 'Özgür Başkan' sloganlarının, 'Güzel günler göreceğiz' sloganlarının suç unsuru gibi alt alta dizilmesi,

'Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek kurultayda yer aldıkları…'

'Salonda bulunan kalabalıktan gelen 'Başkan Özgür Başkan Özgür' seslerinin duyulduğu akabinde konuşmasına devam eden Ekrem İmamoğlu isimli şahsın 'Partimizin yeni Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur…' şeklinde konuşmalar yaptığı duyulmuştur.'

'CHP Başkanlık görevine gelen Özgür Özel isimli şahsa destek verdikleri…'

'Cumhuriyet Halk Partili yöneticileri çeşitli vaatlerle yanına çekmiş ve bu konuda gizli toplantılar yapmıştır…'

'ileride gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak'

'partisini ele geçirmeyi hedeflediği…'

'ele geçirdikleri siyasi güç ile Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak olduğu tespit edilmiştir.'

'hızlandırılmış Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını gündeme getirerek…'

'tıpkı bir ahtapotun kolları gibi…'

'müvekkili olan şüphelinin lehine en iyi savunmayı yapmak…'

gibi kişisel bir kini çağrıştıran, hukuki olmaktan uzak ifadelerle dolu bir metne darbe bildirisi demek bile az kalır. Düne kadar partisinin ve kendisinin yaşadığı mağduriyetler üzerinden siyaset yapanlar, gücü ele geçirince neye dönüştüklerini açıkça göstermiştir. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na kaybedecek olmayı bir şahsi takıntı haline getirmiştir. Duruşmalar televizyonlarda yayınlanmalı, herkes kimin milletin kararından kaçtığını, kimin milletle kucaklaştığını canlı yayında izlemelidir. Hiç şüphemiz yok, millet en doğru kararı verecektir!"