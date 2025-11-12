Haberler

CHP'li Gökçe Gökçen'den İddianameye Sert Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianameyi eleştirerek, iktidarın acziyet içinde olduğunu belirtti. Gökçen, darbe bildirisine benzettiği metnin hukuki olmaktan uzak ifadelerle dolu olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "İddianamede Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunulması, iktidarın nasıl bir acziyet içinde olduğunu gösteriyor. Kişisel bir kini çağrıştıran, hukuki olmaktan uzak ifadelerle dolu bir metne darbe bildirisi demek bile az kalır. Düne kadar partisinin ve kendisinin yaşadığı mağduriyetler üzerinden siyaset yapanlar, gücü ele geçirince neye dönüştüklerini açıkça göstermiştir." dedi.

Gökçen, Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gökçen, şu ifadelere verdi:

"İddianamede Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunulması, iktidarın nasıl bir acziyet içinde olduğunu gösteriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında atılan 'Özgür Başkan' sloganlarının, 'Güzel günler göreceğiz' sloganlarının suç unsuru gibi alt alta dizilmesi,

'Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek kurultayda yer aldıkları…'

'Salonda bulunan kalabalıktan gelen 'Başkan Özgür Başkan Özgür' seslerinin duyulduğu akabinde konuşmasına devam eden Ekrem İmamoğlu isimli şahsın 'Partimizin yeni Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur…' şeklinde konuşmalar yaptığı duyulmuştur.'

'CHP Başkanlık görevine gelen Özgür Özel isimli şahsa destek verdikleri…'

'Cumhuriyet Halk Partili yöneticileri çeşitli vaatlerle yanına çekmiş ve bu konuda gizli toplantılar yapmıştır…'

'ileride gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak'

'partisini ele geçirmeyi hedeflediği…'

'ele geçirdikleri siyasi güç ile Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak olduğu tespit edilmiştir.'

'hızlandırılmış Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını gündeme getirerek…'

'tıpkı bir ahtapotun kolları gibi…'

'müvekkili olan şüphelinin lehine en iyi savunmayı yapmak…'

gibi kişisel bir kini çağrıştıran, hukuki olmaktan uzak ifadelerle dolu bir metne darbe bildirisi demek bile az kalır. Düne kadar partisinin ve kendisinin yaşadığı mağduriyetler üzerinden siyaset yapanlar, gücü ele geçirince neye dönüştüklerini açıkça göstermiştir. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na kaybedecek olmayı bir şahsi takıntı haline getirmiştir. Duruşmalar televizyonlarda yayınlanmalı, herkes kimin milletin kararından kaçtığını, kimin milletle kucaklaştığını canlı yayında izlemelidir. Hiç şüphemiz yok, millet en doğru kararı verecektir!"

Kaynak: ANKA / Güncel
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı

Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.