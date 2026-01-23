Haberler

İmamoğlu'nun Diploma İptaline Karşı Açtığı Dava Reddedildi... Gökan Zeybek: Ekrem İmamoğlu'ndan Korkuyorlar, Derdiniz Diploma Değil, Yaklaşan Sonunuz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline yönelik açtığı davanın reddedilmesine tepki gösterdi. Zeybek, bu kararın seçme ve seçilme hakkını hedef aldığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davanın reddedilmesine tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi, 'karşısına çıkıp yarışmaktan korkuyoruz' demenin bir başka ifadesidir. Seçme ve seçilme hakkı doğrudan hedef alınmaktadır. Bu aldığınız kararların milletin gözünde zerre kadar değeri yoktur. O gün yakındır… son sözü yine ve her zaman olduğu gibi milleti söyleyecektir. Bu ülkenin geleceği mahkeme salonlarında değil, özgür iradenin tecelli ettiği sandıkta belirlenecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
