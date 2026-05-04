CHP'li Genç: Geçici Olan Enflasyon Değil, İktidarın Hedefleri, Tahminleri ve Vaatleridir

TÜİK'in nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iktidarın 2026 enflasyon hedefleriyle gerçekleşen veriler arasındaki farkı değerlendirdi.

TÜİK'e göre nisan ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 arttı. Yılbaşından bu yana dört aylık enflasyon ise yüzde 14,64'e ulaştı. ENAG ise nisan ayında aylık enflasyonu yüzde 5,07, yıllık enflasyonu yüzde 55,38 olarak hesapladı. Genç, Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 16 olarak açıklandığını, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ise 2026 için enflasyonu "yüzde 20'nin altına indirme" söylemini kullandığını hatırlattı.

Genç, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın kendi resmi programında 2026 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16. Ancak TÜİK'in kendi verilerine göre bile yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 14,64'e ulaşmış durumda. Yani hedefin neredeyse tamamı daha nisan ayında tüketildi. Bu hedefin tutması için yılın kalan 8 ayında toplam enflasyonun yalnızca yaklaşık yüzde 1,19 olması gerekiyor. Başka bir ifadeyle aylık ortalama enflasyonun yüzde 0,15 civarına düşmesi lazım. Ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 enflasyon açıklayan bir ekonomide bu tablo gerçekçi değildir."

Sayın Bakan her veri açıklandığında 'geçici' diyor. Ama vatandaşın yaşadığı hayat kalıcı bir pahalılık düzenine dönüşmüş durumda. Geçici olan enflasyon değil; iktidarın hedefleri, tahminleri ve vaatleridir. Pazar geçici değil, kira geçici değil, market fiyatları geçici değil, emeklinin ve asgari ücretlinin alım gücü kaybı geçici değil."

"İktidar hedef açıklamayı bırakıp vatandaşın sofrasındaki gerçeğe bakmalıdır"

Genç, Merkez Bankası'nın Nisan 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 27,53'e yükseldiğine de dikkati çekerek, "Piyasa bile iktidarın yüzde 16 hedefini gerçekçi bulmuyor. İktidarın hedefi başka, vatandaşın yaşadığı hayat başka, piyasanın beklentisi başka. Bu tablo ekonomik programın güven üretmediğini gösteriyor" dedi. Genç şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele, yalnızca faiz politikasıyla ya da rakam oyunlarıyla yürütülemez. Öncelikle TÜİK verilerine güven yeniden tesis edilmelidir. Kamuda israf sona erdirilmeli, üretim desteklenmeli, tarım ve gıda arzı güçlendirilmeli, enerji ve kira kaynaklı maliyetler düşürülmelidir. Ücretler gerçek enflasyona göre korunmalı, emekli ve asgari ücretli yıl ortasında enflasyona ezdirilmemelidir. İktidar hedef açıklamayı bırakıp vatandaşın sofrasındaki gerçeğe bakmalıdır."

Kaynak: ANKA