CHP Pm Üyesi Erhan Adem: "İktidar Türk Hayvancılığını Bilerek ve İsteyerek İthalat Lobilerinin Eline Bırakmıştır"

CHP Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem, TÜİK'in açıkladığı verilerin Türk hayvancılığındaki durumu gösterdiğini ve iktidarın kendi üreticisini zor durumda bıraktığını savundu. Adem, süt tozu ve tereyağı ithalatının asıl sorumlu olduğunu belirtti ve iktidara ithalat sevdasından vazgeçme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu iktidar, kendi üreticisini yüksek yem maliyetleri ve düşük alım fiyatları arasında mengeneye almış, Türk hayvancılığını bilerek ve isteyerek ithalat lobilerinin eline bırakmıştır. Azalan sadece süt değildir; azalan bu ülkenin bereketidir, çocuklarımızın kemik gelişimidir, halkın mutfağındaki son kaledir" dedi.

TÜİK verilerinin yalnızca bir istatistik olmadığını, iktidarın tarımdaki iflasının itirafı olduğunu söyleyen Adem, "Ticari işletmelerde toplanan süt miktarının azalması demek; sadece süt kaybı değil, ahırların boşalması, sağmal ineklerin borç yüzünden kesime gitmesi, köylünün toprağına küsmesi demektir. Bu iktidar, kendi üreticisini yüksek yem maliyetleri ve düşük alım fiyatları arasında mengeneye almış, Türk hayvancılığını bilerek ve isteyerek ithalat lobilerinin eline bırakmıştır. Azalan sadece süt değildir; azalan bu ülkenin bereketidir, çocuklarımızın kemik gelişimidir, halkın mutfağındaki son kaledir" diye konuştu.

Rakamların Türkiye'de hayvancılık ve çiftçiliğin geldiği durumu gösterdiğini belirten Adem, "Yem fiyatı üç katına çıkarken, sütün fiyatını baskılayıp üreticiyi perişan edenler, bugün sütün neden azaldığını soramazlar. Bu tablonun tek bir sorumlusu vardır, o da saraydan çiftçinin feryadını duymayanlardır" ifadelerini kullandı.

"Onlar ithalat lobilerinin çıkarını, biz ise Türk köylüsünün emeğini savunuyoruz"

Süt üretiminin azalmasının asıl nedeninin süt tozu ve tereyağı ithalatı olduğunu savunan Adem, şunları kaydetti:

"Bizim meralarımızda hayvan kalmamış, köylümüz sütünü yere döküyor; beyefendiler dışarıdan gemi doldurup getirmenin derdinde. Bu bir tercih meselesidir. Onlar ithalat lobilerinin çıkarını, biz ise Türk köylüsünün emeğini savunuyoruz. Kendi hayvancılığını bitirip elin çiftçisini ihya etmek, bu millete yapılabilecek en büyük kötülüktür."

Süt azalırsa peynir ateş pahası olur, süt azalırsa yoğurt lüks olur. Bugün önlem alınmazsa, yarın bu halk evine bir kilo kıyma götüremediği gibi bir bardak süt de götüremeyecek. İktidara sesleniyorum: İthalat sevdasından vazgeçin, üreticinin borcunu faizsiz erteleyin ve yem desteğini doğrudan süt başına değil, hayvan başına verin. Aksi halde bu ülke gıda krizinin karanlığında önünü dahi göremeyecektir."

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

