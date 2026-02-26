Haberler

CHP'li Emir'den Kocaeli'de Bir Okulda Teneffüs Zilinin İlahiyle Değiştirilmesini Eleştiren Velinin Gözaltına Alınmasına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kocaeli Derince'deki bir okulda teneffüs zilinin 'Kabe'de hacılar' ilahisiyle değiştirilmesine tepki gösteren velinin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin "Kabe'de hacılar" ilahisiyle değiştirilmesine tepki gösteren bir velinin gözaltına alındığını belirterek tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli Derince Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin 'Kabe'de hacılar' ilahisiyle değiştirilmesine, '12 İmamlar orucunda da o zaman deyiş çalsınlar. Burası Kabe mi?' diyerek tepki gösteren veli Soner Akbal, azılı bir suçlu gibi İstanbul'da kayınvalidesinin evinde gözaltına alındı! Bu neyin kini, bu neyin acelesi? Bu vatandaşa zaten yarın Kocaeli Emniyet'e gel ifadeni ver denilmiş. Kaçak değil, suçlu değil! Sizin derdiniz hukuk değil; sizin derdiniz yanlışınızı yüzünüze vuran, sessiz kalmayan her sese 'şafak vakti' operasyonuyla gözdağı vermek! Konuyu takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı

Trump için savaş sebebi! Çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Çelikkol Nişantaşı'nda gazetecilere sert çıktı

Ünlü oyuncu kameraları karşısında görünce öfke saçtı
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Okuldaki teneffüs ziline tepki gösteren vatandaşa gözaltı
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
İbrahim Çelikkol Nişantaşı'nda gazetecilere sert çıktı

Ünlü oyuncu kameraları karşısında görünce öfke saçtı
Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var

Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler

Türkiye'deki atmosfer hakkında söylediği şey bomba