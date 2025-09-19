CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Ceza Kararı Onandı

(ANKARA)- CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onanmasına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Bu kararların hangi dayatmalarla nasıl alındığını herkes biliyor. Şunu da siz bilin, size kimse diz çökmeyecek. Akan suyun yatağını değiştiremeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile karar tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin şunları belirtti:

"İçişleri Bakanı'na söylediği sözü iade eden Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret etti diye 2 yıl 7 ay hapis cezası verip istinafta onaylattılar. Bu kararların hangi dayatmalarla nasıl alındığını herkes biliyor. Şunu da siz bilin, size kimse diz çökmeyecek. Akan suyun yatağını değiştiremeyeceksiniz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Parti'li size boyun eğmeyecek."