Karabağlar Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinin CHP'li Belediye Meclis Üyesi K.D., 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi K.D. hakkında, bir sosyal medya platformu (Instagram) üzerinden paylaşılan video içeriğine ilişkin olarak Cumhuriyet Basşavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup; söz konusu içerikte yer alan ifadeler nedeniyle şüpheli hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Tehdit', 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı